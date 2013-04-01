Виробництво металопрокату у 1-му кварталі зросло на 1%, виплавлення сталі - на 2%

В Україні у січні-березні, за оперативними даними, виробництво загального прокату зросло щодо січня-березня 2012 року на 1% - до 7,355 млн тонн, випуск сталі зріс на 2% - до 8,322 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Водночас виробництво готового прокату скоротилося на 2% - до 6,547 млн тонн.

Виплавлення чавуну за січень-березень зросла на 2% щодо аналогічного періоду минулого року - до 7,272 млн тонн.

Обсяг виробництва металовиробів у 1 кварталі зріс на 7% - до 52 тис. тонн.

Виробництво коксу скоротилося на 8% щодо показника 1 кварталу 2012 року - до 4,428 млн тонн.

Поставка брухту на металургійні підприємства за вказаний період скоротилася на 1% щодо січня-березня 2012 року - до 984 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в Україні виробництво загального прокату скоротилося щодо 2011 року на 9% - до 28,968 млн тонн, виплавлення сталі - на 7% - до 32,394 млн тонн.