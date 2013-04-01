Виробництво залізної руди в 1-му кварталі зросло на 2%

В Україні, за оперативними даними, за січень-березень виробництво залізної руди зросло на 2% щодо січня-березня 2012 р. - до 20,45 млн тонн, виробництво окатишів скоротилося на 4% - 5,45 млн тонн, повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

Виробництво залізорудного концентрату за 1 квартал збільшилося на 2% - до 16,89 млн тонн, виробництво агломерату також зросло на 2% - до 10,94 млн тонн.

Довідка УНІАН. Обсяги виробництва залізної руди за 2012 р. становили 79,8 млн тонн, виробництво окатишів - 22,3 млн тонн, що практично відповідає рівню виробництва в 2011 році. Виробництво залізорудного концентрату за вказаний період зросло на 1% - до 66,38 млн тонн.

Виробництво агломерату збільшилося також на 1% - до 42,54 млн тонн.