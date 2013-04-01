Виробництво сталевих труб у 1-му кварталі скоротилося на 35%

В Україні, за оперативними даними, за 1 квартал виробництво сталевих труб скоротилося на 35% порівняно з аналогічним показником 2012 року - до 398 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними «Металургпрому», середньодобове виробництво труб за січень-березень становило 4,4 тис. тонн, у березні - 5,4 тис. тонн. Водночас середньодобове виробництво труб за 2012 рік становило 5,5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 2012 рік виробництво сталевих труб скоротилося на 9% порівняно з 2011 роком - до 2,015 млн тонн. За 2011 рік виробництво сталевих труб зросло на 26% щодо 2010 року - до 2,222 млн тонн.