Промислові підприємства з початку року задекларували 85 млрд грн збитків

З початку року обсяг збитків, які задекларували українські промислові підприємства, становив 85 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Загалом збитків задекларовано близько 85 млрд грн. Найбільші галузі – металургія - 15 млрд грн, підприємства паливно-енергетичного комплексу – 13 млрд, хімічна галузь – 7 млрд», - повідомив О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві доходів і зборів, яке створено на базі Податкової і Митної служб, на обліку перебуває 1480 юридичних осіб з обсягом доходів понад 500 млн грн і віднесених до категорії великих платників податків. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень - лютий становила 69,961 млрд грн, що на 6,5% більше показника аналогічного періоду 2012 року.

Водночас Міністерство доходів і зборів України чекає, що за підсумками першого кварталу до бюджету буде перераховано близько 1 млрд грн за результатами розслідувань резонансних злочинів у сфері оподаткування.