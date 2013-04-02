В Японії продажі нових автомобілів падають сьомий місяць поспіль

09:41, 02 квітня 2013
Промисловість
0

У березні продажі нових автомобілів в Японії скорочувалися сьомий місяць поспіль, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на телекомпанію NHK.

Як заявили представники галузі, протягом березня  продали трохи більше 667 тис. нових автомобілів. Це являє собою падіння понад 11% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

Продажі продовжують знижуватися після припинення дії у вересні урядової програми субсидування придбання екологічно чистих автомобілів.

За словами представників галузі, показники в порівнянні з аналогічним показником попереднього року залишатимуться слабкими до осені.

Як повідомляв УНІАН, у лютому міжнародне рейтингове агентство S&P підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг Японії "АА-", короткостроковий рейтинг "А-1 +" і негативний прогноз за ними.

Державний борг Японії до кінця нинішнього фінансового року, що закінчився 31 березня, становив 1,016 квадрильйона ієн (10,9 трильйона доларів), повідомляли місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство фінансів.

Наприкінці грудня минулого року борг перевищив рекордний рубіж у 997 трильйонів ієн (10,7 трильйона доларів). Отже, під час перерахунку на 127-мільйонне населення країни, борг кожного японця становить 7,8 мільйона ієн (близько 84 тисяч доларів). Тільки за останній квартал 2012 року держборг зріс на 13 трильйонів ієн (139 мільярдів доларів).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter