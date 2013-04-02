В Японії продажі нових автомобілів падають сьомий місяць поспіль

У березні продажі нових автомобілів в Японії скорочувалися сьомий місяць поспіль, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на телекомпанію NHK.

Як заявили представники галузі, протягом березня продали трохи більше 667 тис. нових автомобілів. Це являє собою падіння понад 11% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

Продажі продовжують знижуватися після припинення дії у вересні урядової програми субсидування придбання екологічно чистих автомобілів.

За словами представників галузі, показники в порівнянні з аналогічним показником попереднього року залишатимуться слабкими до осені.

Як повідомляв УНІАН, у лютому міжнародне рейтингове агентство S&P підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг Японії "АА-", короткостроковий рейтинг "А-1 +" і негативний прогноз за ними.

Державний борг Японії до кінця нинішнього фінансового року, що закінчився 31 березня, становив 1,016 квадрильйона ієн (10,9 трильйона доларів), повідомляли місцеві ЗМІ з посиланням на Міністерство фінансів.

Наприкінці грудня минулого року борг перевищив рекордний рубіж у 997 трильйонів ієн (10,7 трильйона доларів). Отже, під час перерахунку на 127-мільйонне населення країни, борг кожного японця становить 7,8 мільйона ієн (близько 84 тисяч доларів). Тільки за останній квартал 2012 року держборг зріс на 13 трильйонів ієн (139 мільярдів доларів).