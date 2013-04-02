Путін заборонив ремонтувати російські бойові кораблі за кордоном

Москва. Президент Росії Володимир Путін відхилив пропозицію міністра оборони РФ Сергія Шойгу обслуговувати кораблі ВМФ за межами країни.

Про це повідомляє російська газета «Известия» (2 квітня).

«В.Путін заборонив Мінобороні ремонтувати військові кораблі на зарубіжних корабельнях. Як повідомило «Известиям» джерело у військовому відомстві, президент відхилив пропозицію міністра оборони Сергія Шойгу відправити російські бойові кораблі на ремонт на зарубіжні верфі. Цю інформацію підтвердило і джерело «Известий» в Кремлі», - йдеться в статті.

Повідомляється, що В.Путін доручив організувати роботу з ремонту кораблів на російських верф’ях і зараз цим займається віце-прем'єр з ОПК Дмитро Рогозін.

За даними С.Шойгу, зараз 80% з більш ніж 1 тис. російських бойових і допоміжних суден виробили ресурс і експлуатуються за межами міжремонтних термінів. При цьому за Держпрограмою озброєнь до 2020 року заплановано ремонт всього 65 бойових кораблів, 12 спеціальних і 62 допоміжних суден. Одночасно з цим замість застарілих кораблів планується побудувати 113 бойових кораблів, вісім спеціальних і 65 суден забезпечення.

Водночас за оцінками військових, російські верфі не здатні забезпечити ремонт і обслуговування всіх кораблів. За даними Міноборони РФ, у 2012 році Об'єднана суднобудівна корпорація, яка об'єднує практично всі російські судноремонтні та суднобудівні заводи, не завершила ремонт шести і сервісне обслуговування на 157 кораблях і суднах ВМФ Росії.

Як повідомляв УНІАН, представники підприємств українського оборонно-промислового комплексу не раз заявляли про готовність долучитись до ремонту кораблів і суден Чорноморського флоту Російської Федерації.

7 березня 2012 року міністри оборони України і Росії обговорили можливість ремонту і модернізації кораблів ЧФ РФ на українських заводах.

15 грудня 2012 року в Севастополі близько 20 активістів громадських організацій «Союз робітників Севастополя» та «Червона гвардія Спартака» пікетували будівлю штабу ЧФ РФ з вимогою до Міністерства оборони Росії виплатити ПАТ «Севморзавод» 4,1 млн рублів заборгованості за відремонтований великий протичовновий корабель «Очаков».

«Наявність цього боргу веде до подальшого знищення Севастопольського морського заводу імені Серго Орджонікідзе. Багато севастопольців позбавлені робочих місць на виробництві, що є гордістю нашого міста-героя», - йдеться в листі міністра оборони РФ С.Шойгу. Автори листа поскаржилися на те, що російський ВМФ, починаючи з 2009 року ремонтує свої кораблі за кордоном, одночасно вже кілька років не проводиться розрахунок за ремонт «Очакова».