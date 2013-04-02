«Запоріжсталь» у 1 кварталі збільшила виробництво сталі на 6%

Одне з найбільших металургійних підприємств України комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", за 3 місяці 2013 року в порівнянні з 1 кварталом 2012 року збільшив виробництво сталі на 5,8% - до 953,7 тис. тонн з 901,5 тис. тонн.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, за січень-березень 2013 року в порівнянні із 3 місяцями 2012 року виробництво чавуну на підприємстві збільшилося на 1,7% - до 804,6 тис. тонн з 790,9 тис. тонн, а виробництво прокату збільшилося на 8,5 % - до 808,3 тис. тонн з 745,3 тис. тонн.

До того ж виробництво сталі в березні 2013 р. у порівнянні з березня 2012 року збільшилося на 0,7% - до 328,7 тис. тонн, чавуну скоротилося на 1,8% - до 277,9 тис. тонн, а прокату зросло на 4,7% - до 278,8 тис. тонн.

«У сталеплавильному виробництві за рахунок використання резервів ефективності і зниження операційних втрат, у березні 2013 року загальна витрата металлошіхти становила 1111 кг/т, що стало одним з ключових факторів зниження собівартості тонни сталі на 18,8%, у порівнянні з березнем 2012 року (3246 грн/т проти 3 997,53 грн/т)», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року в порівнянні з аналогічним період 2012 року комбінат збільшив обсяги виробництва сталі на 7% - до 294,8 тис. тонн, обсяги виробництва чавуну на підприємстві зросли на 3% - до 247,6 тис. тонн, прокату - на 14,4%, до 247 тис. тонн.

У 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% у порівнянні з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, а виробництво чавуну збільшилося на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Крім того, в 2012 році комбінат збільшив обсяг поставок тонкого листа на 5,5% у порівнянні з 2011 роком - до 639,3 тис. тонн.

У 2013 році «Запоріжсталь» планує зберегти обсяги виробництва металопродукції на рівні 2012 року, а також інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 рази більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 року Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

У результаті двох етапів угоди «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій, що раніше належали групі «Індустріал», у цілому ряді інших гірничо-металургійних підприємств.

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