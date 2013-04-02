Янукович закликає Кабмін і Раду прискорити ухвалення економічних законів

Президент України Віктор Янукович закликає уряд і Верховну Раду пришвидшити ухвалення необхідних економічних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи сьогодні чергове засідання Комітету з економічних реформ при Президенті України.

В.Янукович зазначив, що Верховна Рада цього року практично не працювала і накопичилась ціла низка законів, “які нам треба імплементувати”.

За словами Президента, “сьогодні у цьому залі зібрались ті, від кого це залежить, у першу чергу, це керівники уряду, голови адміністрацій”.

В.Янукович нагадав, що із 18 економічних заходів, які були заплановані на перший квартал цього року, не реалізовано і половини. “Я хотів би почути причини цього і головне - шлях, як виправити ситуацію”, - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів схвалив Державну програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, сумарна вартість цієї програми становитиме приблизно 380 млрд грн.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ та будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

В інтерв'ю журналістам українських телеканалів М.Азаров висловив сподівання, що Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки почне діяти з квітня 2013 року.