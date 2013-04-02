Ціни на український металопрокат продовжують знижуватися - експерти

Орієнтовні ціни на виробництво українського прокату в квітні порівняно з березнем знизилися в середньому на 10-25 дол./тонну.

Про це повідомили експерти ринку на американському спеціалізованому металургійному сайті.

«У деяких трейдерів досі є матеріал на складі, оскільки вони купили його перед китайським Новим роком в очікуванні зростання цін на ринку, що не відбулося», - зазначили експерти.

Таким чином, орієнтовані ціни на виробництво холоднокатаного прокату встановилися на рівні - 625-645 дол./тонну, а гарячекатаного прокату - 550-570 дол./тонну.

Водночас сигнали для зростання споживання металопрокату відсутні через незначну активність на ринку і очікування подальшого зниження цін.

«Ми очікуємо падіння цін у травні на 10-15 дол. за тонну, до того пониження, яке вже мало місце», - зазначили експерти.

Сайт також повідомив, що компанія «Метінвест» зробила пропозицію на гарячекатаний прокат, який планує виробити в квітні, в ціновому діапазоні в 550-570 дол./тонну на умовах франко борт, що нижче первинної цінової пропозиції на 15 дол./тонну.

Дані з продажів компанією холоднокатаного прокату відсутні, але поточний розрив у ціні становить 75 дол., в результаті квітневі ціни на холоднокатаний прокат становили 625-645 дол./тонну на умовах франко борт.

На ринку відзначили, що, незважаючи на відсутність попиту на металопродукцію в світі, компанія «Метінвест» майже продала всі обсяги гарячекатаного і холоднокатаного прокату.

Проте варто також підкреслити, що тенденції до зниження цін спостерігаються у всіх металовиробників країн СНД.

«На гарячекатаний і холоднокатаний прокат квітневого виробництва з країн СНД ціни впали на 10-25 дол./тонну», - відзначили на сайті.

У березні компанія «Метінвест» уклала угоду на поставку гарячекатаного прокату за ціною на рівні 580-585 дол. за тонну CFR (на умовах вартість і фрахт) до Туреччини, порівняно з початковою пропозицією в 590-605 дол. за тонну CFR.

Також була укладена угода на поставку в березні холоднокатаного прокату до Східної Європи за ціною на рівні 640-645 дол. за тонну FOB (на умовах франко борт) порівняно з початковою пропозицією в 650-655 дол. за тонну FOB.

Водночас експерт інвестиційної компанії Concorde Capital Роман Тополюк заявляв, що виробники стануть контрактувати продукцію, вироблену в квітні за ще меншими цінами, повертаючись, таким чином, до низького рівня цін жовтня-листопада.

А експерт інвестиційної компанії "Інвестиційний Капітал Україна" Олександр Мартиненко зазначив, що основний фактор падіння цін - перевищення пропозиції над попитом на плоский прокат в Китаї, в результаті чого китайські металурги нарощують свою присутність на зовнішніх ринках.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.