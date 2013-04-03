Група СКМ за рік інвестувала в модернізацію своїх підприємств 18 млрд грн

Найбільша фінансово-промислова група України «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову, в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила інвестиції в модернізацію своїх підприємств на 18,6% - до 17,98 млрд грн, повідомили в компанії.

«Група СКМ інвестувала в органічний розвиток своїх активів (без урахування M&A) 17,98 млрд грн», - сказано в повідомленні.

Зокрема інвестиції в розвиток бізнесу та модернізацію підприємств холдингів «Метінвест» і ДТЕК становили 6,12 млрд грн і 10,33 млрд грн відповідно.

«Ефективність та прибутковість роботи наших підприємств - це фундамент. Наше основне завдання - настільки правильно розставити пріоритети у своїй інвестиційній політиці, щоб наші підприємства були готові витримувати конкуренцію на світових та внутрішньому ринках, насамперед, за рахунок підвищення якості продукції та зниження витрат», - зазначив гендиректор компанії СКМ Олег Попов.

Згідно з повідомленням, ключовими пріоритетами залишаться: реконструкція аглофабрик ММК ім. Ілліча і ЄМЗ, інвестиції в енергоефективність шляхом впровадження установок вдування ПВП на Азовсталі та ЄМЗ, поетапне виведення з експлуатації мартенівських печей і модернізація прокатного виробництва «Метінвесту», а також реконструкція енергоблоків ДТЕК.

«Ми прагнемо, щоб наші підприємства могли конкурувати зі світовими аналогами не тільки з ефективності, але й за рівнем навантаження на довкілля», - зазначили в компанії.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України СКМ, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, видобутку глини, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».