Українські металовиробники вийшли на індійський ринок із цінами нижчими за китайські

Українські металовиробники плоского прокату вийшли на індійський ринок з ціновою пропозицією нижчою за китайську, у середньому на 45-50 дол./тонну.

Про це повідомляє американський спеціалізований металургійний сайт.

«Марно пропонувати матеріал за ціною в 600 дол./тонну CFR (на умовах вартість і фрахт), коли пластини (продукт плоского прокату) українських заводів щодо постачання протягом травня-червня наприкінці тижня були заброньовані за ціною 550-555 дол./тонну CFR у Мумбаї»,- зазначають експерти.

Згідно з повідомленням, цінова пропозиція для товарного сорту пластин китайських заводів є на рівні 596-600 дол./тонну CFR в Мумбаї, у порівнянні з українськими поставками на травень-червень у 550-555 дол./тонну CFR.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовні ціни на виробництво українського прокату в квітні порівняно з березнем знизилися в середньому на 10-25 дол./тонну.

Експерти ринку очікують подальше падіння цін у травні на 10-15 дол./тонну, до того пониження, яке вже мало місце.

За даними Державної служби статистики, Україна в січні-лютому 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому виразі на 7,7% - до 30,774 млрд грн.

У 2012 році порівняно з 2011 роком Україна знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому виразі на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

За даними Держстату, виробництво прокату в Україні за січень-лютий скоротилося на 5,6% - до 2,9 млн тонн, виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, скоротилося на 4,8% - до 2,570 млн тонн.

До того ж виробництво чавуну в січні-лютому 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 2,4% - до 4,759 млн тонн.

Нагадаємо, продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.