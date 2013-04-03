"Єнакіївський коксохімпром" змінив голову наглядової ради

Акціонери підприємства «Єнакіївський коксохімпром» на загальних зборах призначили новим головою наглядової ради Віталія Литовку, який змінив на цій посаді Андрія Сеся, повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як наголошується в повідомленні, Віталій Литовка до свого призначення обіймав посаду директора фінансового контролю управління фінансового контролю металургійного дивізіону.

Також на зборах, що відбулися 29 березня, акціонери обрали нового члена наглядової ради Валерія Стасюка, який змінив Олексія Бойдаченка, який раніше обіймав цю посаду.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром» - один з найстаріших заводів коксохімічної промисловості Донбасу, підприємство з повним циклом переробки вугілля в кокс і коксохімічну продукцію.

Основний вид діяльності «Єнакіївського коксохімпрому» - виробництво з вугільної шихти коксу, коксового газу, хімічних продуктів коксування.

На заводі випускається близько 20 видів продукції, а проектна потужність з виробництва коксу становить 1,065 млн тонн на рік, виробництво сульфату амонію - 14,8 тис. тонн на рік.

Коксова та хімічна продукції заводу не тільки реалізуються на українському ринку, але також поставляються до Росії, Індії, Китаю, Казахстану, Таджикистану, Німеччини, Грузії, Туреччини, США, Румунії, Болгарії, Бразилії.

50% акцій «Єнакіївського коксохімпрому» володіє група СКМ.

До групи компаній СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест», транспортно-експедиторська компанія «Лемтранс» та інші.

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.