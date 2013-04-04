«Богдан Моторс» у 2012 році збільшив чистий збиток у 55 разів - до 323,4 млн грн

Один з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (м. Київ) у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила чистий збиток у 55 разів - до 323,436 млн грн з 5,887 млн грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 13,2% - до 4,381 млрд грн з 5,048 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Богдан Моторс» за 9 місяців 2012 року збільшила чистий збиток на 83% - до 256 млн грн.

У звіті за 9 місяців зазначалося, що дохід компанії зменшився до 3,112 млрд грн з 3,370 млрд грн за аналогічний період 2011 року, а чистий дохід - до 2,681 млрд грн з 2,867 млрд грн. При цьому валовий прибуток компанії за 9 місяців 2012 року скоротився майже вдвічі - до 265,119 млн грн з 440,419 млн грн роком раніше.

За підсумками 2012 року компанія знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 36,2% порівняно з 2011 роком - до 13455 одиниць.

Корпорація «Богдан» у січні-вересні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року скоротила виробництво автотранспорту на 34,4% - до 10,743 тис. одиниць.

До того ж корпорація "Богдан" у 2013 році планує збільшити виробництво автомобілів на 24,6% - до 15 тис. шт.

"Богдан" планує з квітня відновити роботу заводу легкових автомобілів у Черкасах.

На першому етапі корпорацію «Богдан» контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

Довідка УНІАН. Компанія "Богдан Моторс" входить до створеної в 2005 році корпорації "Богдан", яка є одним з найбільших виробників автомобільного транспорту в Україні. Потужності підприємств, що входять до його складу, дозволяють щорічно виробляти до 8 тис. автобусів і тролейбусів.