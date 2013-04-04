"Нікопольський ремонтний завод" Віктора Пінчука в 2012 р. скоротив чистий прибуток на 48,6%

Один з провідних виробників і реставраторів промислового устаткування металургійної промисловості «Нікопольський ремонтний завод», що входить до групи компаній «Інтерпайп», у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 48,6% - до 3,610 млн грн з 7,024 млн грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому показник виручки підприємства за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 10% - до 79,564 млн грн з 72,307 млн грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Нікопольський ремонтний завод» (м. Нікополь, Дніпропетровська область) спеціалізується на виготовленні та реставрації промислового устаткування металургійної, гірничодобувної, машинобудівної, хімічної, нафтовидобувної, переробної та інших галузей, а також виготовленні нестандартизованого обладнання за технічним завданням замовника.

«Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється більш ніж до 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Власником компанії є український бізнесмен Віктор Пінчук.