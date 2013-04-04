Госпсуд Києва заборонив компанії Ferrexpo відчужувати акції Полтавського ГЗК

Господарський суд Києва заборонив компанії Ferrexpo відчужувати акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, йдеться у документі, текст якого має УНІАН.

«Заборонити компанії Ferrexpo та іншим особам вчиняти дії, спрямовані на відчуження будь-яким способом простих іменних акцій емітента цінних паперів «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», - сказано в документі.

Це рішення ухвалене за позовом компаній Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited і Trimcrоft Services Limited.

Госпсуд Києва також заборонив компанії «Майнінг-Регістр» вносити будь-які зміни до реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язані з переходом права власності на прості іменні акції емітента цінних паперів комбінату.

Ferrexpo поки що не прокоментувала судове рішення щодо Полтавського ГЗК.

Компанії-позивачі просили суд також зобов'язати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) скасувати свідоцтва 2003-2008 рр. про реєстрацію випуску акцій загальною кількістю 638 752 882 штук на суму близько 6,362 млрд грн, а також визнати за позивачами право власності на прості іменні акції, емітовані Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Зокрема, визнати право за компанією Gilson Investments Limited на 4 346 512 штук (6,59% від загальної кількості акцій), за Emsworth Assets Limited - 8 000 000 штук (12,14% акцій), за Calefort Developments Limited - 8 000 000 штук (12,14% акцій) і за компанією Trimcrоft Services Limited - 6 144 006 штук (9,32% акцій).

Предметом позовних вимог є відновлення стану компаній, що існувало до порушення їх прав.

У документі сказано, що компанії мають намір привести реєстр власників іменних цінних паперів комбінату у відповідність зі станом на 18.11.2002 р. і визнати їх право власності на акції.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,33% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, з 2007 року котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі. На біржі тоді були продані 25% акцій компанії за 420 млн дол.

У 2012 році компанія Ferrexpo скоротила чистий прибуток на 62,5% - до 215,6 млн дол.