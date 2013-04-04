Фірташ радить бізнесу готуватися до торгівельних бар'єрів Митного союзу
Український бізнес має зберегти свої позиції на ринках країн Митного союзу, незважаючи на введення захисних торгівельних бар'єрів.
Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, повідомили УНІАН у прес-службі федерації.
Зокрема, українські підприємства повинні враховувати нові вимоги до якості продукції, які країни Митного союзу вводять з 2015 року. Інакше щорічні обсяги експорту продукції з України до Росії, Білорусі і Казахстану можуть скоротитися на 14,8 млрд дол., що становить 67% нинішніх обсягів експорту в країни об'єднання і 18% від загального обсягу експорту. У результаті такого скорочення обсягів продажів товарів на зовнішні ринки роботу можуть втратити близько 200 тисяч осіб.
У федерації нагадали, що в 2014-2015 роках у країнах Митного союзу набудуть чинності 66 технічних регламентів, що визначають якість виробленої та імпортованої продукції. На даний момент розроблені проекти 47 з них.
«Українська промисловість повинна максимально безболісно пройти період введення нових правил Митного союзу. Збереження і посилення позицій українського бізнесу на зовнішніх ринках - це найважливіше питання для України. Від цього залежить не тільки наповнення бюджету та створення нових робочих місць, а й стабільність економічної ситуації в цілому», - сказав Д. Фірташ.
За його словами, на базі Федерації роботодавців України створено Комітет з питань технічного регулювання на ринках Митного союзу, який координуватиме розробку українських технічних регламентів та їх гармонізацію зі стандартами країн Митного союзу. У рамках Комітету з питань технічного регулювання Федерація роботодавців України взаємодіятиме з урядами України, Росії, Білорусі та Казахстану, а також Російським союзом промисловців і підприємців.
«Ми не повинні втратити можливість створити нормальні умови для експорту української продукції до країн Митного союзу, не повинні повторити помилку, допущену під час вступу України до СОТ», - вважає Д.Фірташ.
Довідка УНІАН. За даними Європейської Комісії, з початку 2008 року по квітень 2012 року найбільш розвинені країни ввели понад 530 торгівельних бар'єрів. Йдеться про тарифні і нетарифні бар'єри, такі як зміни митних тарифів, стимулювання вітчизняних компаній при держзакупівлях, стимулювання пріоритетних секторів економіки, стимулювання експорту, обмеження експорту сировини з метою її переробки всередині країни. Найбільше свої ринки захищають країни з ємними і швидкорослими ринками. Це країни БРІКС, Тихоазіатського регіону, Латинської Америки. Наприклад, Росія прийняла 86 обмежувальних заходів, Бразилія - 38, Китай - 30. Водночас Україна за цей час прийняла всього два заходи (стосуються державного стимулювання пріоритетних галузей економіки та обмеження експорту зерна).