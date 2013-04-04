В Європі зросли ціни промвиробників

Брюссель. У лютому 2013 року ціни промислових виробників в єврозоні зросли на 0,2% порівняно з січнем 2013 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року ціни промислових виробників зросли на 1,3% в зоні євро та в ЄС-27.

У лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,1% в обох зонах, в енергетичному секторі - зросли на 0,4% в зоні євро та на 1,3% - в ЄС-27 . Ціни на напівфабрикати не змінилися в обох зонах, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,1% в обох зонах, на товари короткострокового споживання - також зросли на 0,1% в обох зонах.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% - в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у лютому 2013 року порівняно з січня 2013 року зареєстровано у Великобританії (2%), Греції (1,7%), Угорщині (1,2%) та Ірландії (0,8%).

Зниження цін зафіксоване в Словаччині (-0,6%), Латвії (-0,3%) і Німеччини (-0,1%).

У лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 1,2% в обох зонах, в енергетичному секторі - зросли на 1,6% в зоні євро та на 1,4% - в ЄС-27 . Ціни на напівфабрикати зросли на 0,7% в обох зонах, ціни на товари тривалого вжитку також зросли на 0,7% в обох зонах, на товари короткострокового споживання - зросли на 2,3% в зоні євро та на 2,4% - в ЄС-27.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,8% в обох зонах.

Найбільше зростання цін промислових виробників у лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року зареєстровано в Естонії (9,7%), Румунії (6,5%), Бельгії (4,2%) і Кіпрі (2,8%).

Зниження цін зафіксоване в Швеції (-1,6%) та Австрії (-0,5%).

У січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року ціни промислових виробників зросли на 0,4% в обох зонах.