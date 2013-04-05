Україна запровадила квоту на імпорт коксівного вугілля

Кабінет Міністрів України запровадив квоту на імпорт коксівного вугілля в обсязі 10,2 млн тонн на 2013 рік.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 225 від 13 березня 2013 року.

Згідно з документом, також Кабмін заборонив імпорт коксу та напівкоксу, вугілля роторного.

«Квота об'ємом 10,2 млн тонн включає також обсяги палива, необхідні для використання в технології пиловугільного вдування (2,5 млн тонн)», - йдеться в документі.

До того ж розподіляти обсяг квоти між суб'єктами господарювання, що здійснюють імпорт товарів, буде міжвідомча комісія.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький пояснив встановлення квот на імпорт коксівного вугілля необхідністю захистити інтереси вітчизняного виробника.

Довідка УНІАН. Коксівне вугілля - основний вид палива, який використовується у виробництві металургійної продукції та енергетиці.

Один з основних виробників коксівного вугілля в Україні - група "Метінвест", підконтрольна групі бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новінського.

В Україні видобуток коксівного вугілля в 2012 році збільшилася на 3% у порівнянні з 2011 роком - до 11,623 млн тонн.