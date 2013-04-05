Фірташ інвестує в нове виробництво на «Кримському Титані» 300 млн дол.

Група компаній Group DF, що об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір вкласти в будівництво нового виробництва на «Кримському Титані» 300 млн дол., повідомляє прес-служба групи.

«Ми починаємо будувати нове виробництво вже цього року, і до 2015 року інвестуємо в цей проект близько 300 млн дол., - повідомив голова ради Group DF Дмитро Фірташ. - Наш план - виробляти на «Кримському Титані» 240 тис. тонн діоксиду титану на рік, а це вже близько 4% світового ринку».

Згідно з повідомленням, техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту розробляється у співпраці з провідними консультантами і проектними інститутами, такими як Hatch і TZMI.

До того ж велика увага приділяється мінімізації впливу виробництва на природне навколишнє середовище. Після завершення розробки ТЕО підприємство проведе тендер для визначення постачальника обладнання. Діоксид титану буде проводитися за модернізованою сульфатною технологією.

«Ми встановимо сучасне європейське обладнання, що дозволяє нам за якістю продукції випередити Китай, який сьогодні найбільш активно в світі розвиває своє титанове виробництво», - повідомив керівник титанового бізнесу Group DF Олександр Вотінцев.

Він також зазначив, що близько 80% продукції вже йде на експорт.

«Серед наших клієнтів - великі світові виробники фарб, пластику і паперу», - зазначив О.Вотінцев.

Як повідомляв раніше УНІАН, група компаній Group DF планує побудувати нове виробництво двоокису титану на підприємстві «Кримський Титан».

Раніше Д.Фірташ відзначав, що в рамках титанової програми група компаній має намір інвестувати значні ресурси з видобутку і в титанову хімію, при цьому вже розроблявся план з будівництва нового виробництва двоокису титану на «Кримському Титані». У 2012 році Group DF запустила на «Кримському Титані» нове сучасне виробництво сірчаної кислоти потужністю 600 тис. тонн на рік. Сірчана кислота використовується як сировина в сульфатній технології виробництва діоксиду титану. Потужності нового цеху сірчаної кислоти покликані забезпечити заплановане зростання обсягів виробництва діоксиду титану необхідною сировиною.

Програма інвестицій у «Кримський Титан» - частина програми Group DF з розвитку титанової галузі України, для реалізації якої група планує залучити 2,5 млрд дол. США до 2017 року. Раніше в березня 2013 р. Group DF оголосила про плани будівництва двох нових виробництв титанового шлаку і титанової губки на «Запорізькому титано-магнієвому комбінаті».

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється у 53 країни світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у ряді країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнеси. Інші сфери діяльності групи в цей час включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.

У грудні 2012 р. Group DF консолідувала 100% акцій ПрАТ "Кримський Титан".

Діоксид титану - найбільш сучасний і високоякісний білий барвник. Він не токсичний і володіє високими показниками яскравості і непроникності, завдяки чому поступово замінює інші традиційні барвники у різних галузях промисловості. Основним споживачем діоксиду титану є лакофарбова промисловість. Також він широко застосовується у виробництві пластмас, паперу, в косметичній галузі.

Українському бізнесменові й інвестору Дмитру Фірташу належить група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG.