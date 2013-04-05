Зниження індексу виробництва базових галузей прискорилося

Зниження індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у лютому 2013 року прискорилося до 3,5% в річному вираженні зі зниження на 1,6% у січні, повідомляється на сайті Національного банку України.

Як відзначає Нацбанк, прискорення спаду ІВБГ сталося в основному через нетрадиційно теплі погодні умови, що сприяли зниженню енергоспоживання і, відповідно, виробництва електроенергії.

«Так, обсяги постачання електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря в лютому знизилися на 17,2% в річному вимірюванні, що забезпечило найбільший негативний внесок у зміну промислового виробництва (-5.1 п.п.) і у зміну індексу виробництва базових галузей (-2.4 п.п.)», - говориться в повідомленні.