Зниження індексу виробництва базових галузей України у лютому прискорилося до 3,5%

Зниження індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у лютому 2013 року прискорилося до 3,5% в річному вираженні зі зниження на 1,6% у січні, повідомляється на сайті Національного банку України.

Як відзначає Нацбанк, прискорення спаду ІВБГ сталося в основному через нетрадиційно теплі погодні умови, які сприяли зниженню енергоспоживання і, відповідно, виробництва електроенергії.

«Зокрема, обсяги постачання електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря в лютому знизилися на 17,2% у річному вимірюванні, що забезпечило найбільший негативний внесок у зміну промислового виробництва (-5.1 п.п.) і в зміну індексу виробництва базових галузей (-2.4 п.п.)», - йдеться в повідомленні.

Водночас в НБУ зазначають, що тепла погода сприяла активізації проведення будівельних робіт. Так, зниження обсягів будівництва споруд сповільнилося з 15,2% у січні в річному вимірюванні до 9,7% у лютому, а збільшення обсягу будівництва житлових будівель у лютому становило 14,5% у річному вимірюванні.

Також повідомляється, що збереження несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури визначало динаміку експорто-орієнтованих промислових галузей.

«Зниження обсягів виробництва машинобудування в лютому становило 11,4% у річному вимірюванні, а зменшення обсягів виробництва металургії дещо сповільнилося - з -8,6% у січні в річному вимірюванні до -6,6% у лютому», - зазначається в повідомленні.

За даними Нацбанку, продовження збільшення реальної заробітної плати підтримувало внутрішній споживчий попит на високому рівні. Так, збільшення обсягів роздрібного товарообороту становило 15,4% у лютому в річному вимірюванні, а збільшення обсягів виробництва харчової промисловості - 3%.

Крім того, в НБУ зазначають, що високий урожай зернових культур у 2011-2012 рр. сприяв розвиткові тваринництва - збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва в лютому становило 6% у річному вимірюванні.