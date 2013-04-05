«Інтерпайп сталь» у березні збільшила виробництво сталі на 22%

Електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп сталь" ("Дніпросталь") у березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року збільшив виробництво сталі на 22,2% - до 110 тис. тонн з 90 тис. тонн, повідомили у прес-службі компанії.

«За підсумками роботи за березень 2013 року на інноваційному заводі "Інтерпайп сталь" вироблено близько 110 тисяч тонн сталі. Цей показник став результатом планомірного набору потужностей новим заводом. Зокрема, виробництво круглої сталевої заготовки у січні становило 88 тисяч тонн, а в лютому - близько 90 тисяч тонн», - сказано в повідомленні.

На підприємстві відзначили, що проектна потужність "Інтерпайп стали" становить 1 млн 320 тис. сталі на рік, в місячному вираженні планується досягти цього показника у 2013 році, а в річному вираженні - в 2014 році.

«Ми спостерігаємо позитивну динаміку роботи заводу - обсяги виробництва щомісяця збільшуються. Устаткування і технологічні процеси освоєні в повному обсязі, і колектив заводу готовий виконувати виробничу програму», - цитує прес-служба директора заводу Геннадія Есаулова.

Як повідомляв УНІАН у січні, електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп сталь», введений в експлуатацію в 2012 році найбільшим українським виробником труб і залізничних коліс групою «Інтерпайп», вже виробив 500 тис. тонн сталі, а вихід заводу на проектну потужність в 1,320 млн тонн заплановано на 2014 рік.

Довідка УНІАН. Завод «Інтерпайп сталь», на створення якого спрямували близько 700 млн дол., є ключовим проектом для групи «Інтерпайп», покликаним забезпечити трубне і колісне виробництво власною сталевою заготовкою. Після виходу заводу на проектну потужність самозабезпеченість компанії сталевою заготовкою повинна становити 90%.

Восени 2012 року власник групи «Інтерпайп» Віктор Пінчук заявив, що «Інтерпайп сталь» зможе збільшити виробництво сталі до 2 млн тонн на рік у разі зростання ринків.

«Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.