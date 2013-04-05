Ціни виробників промпродукції у березні зросли на 2,2%
18:14, 05 квітня 2013Промисловість
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В Україні ціни виробників промислової продукції у березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року зросли на 2,2%.
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Порівняно з березнем 2012 року ціни виробників промпродукції зросли на 0,2%, з початку року (березень 2013 року проти грудня 2012 року) — на 0,9%.
Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.
Ціни виробників промпродукції у 2011 році зросли на 14,2%.
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