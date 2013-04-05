«Інтерпайп» підписав угоду з турецьким дистриб'ютором Aydin Boru на 15 млн дол

Трубно-колісна компанія «Інтерпайп», підконтрольна EastOne Group, власником якої є Віктор Пінчук, підписала річну угоду з одним з найбільших турецьких дистриб'юторів - компанією Aydin Boru - на поставку своєї продукції на суму в 15 млн дол., повідомляє прес-служба компанії.

«Мінімальна сума закупівлі, згідно з угодою, становить 15 млн дол.», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ця угода визначає Aydin Boru основним дистриб'ютором лінійних безшовних труб компанії «Інтерпайп» в Туреччині.

«Інтерпайп» представлений на ринку Туреччини вже понад десять років, і нова партнерська угода дозволить нам скоротити терміни поставки продукції кінцевим споживачам і підвищити якість обслуговування клієнтів у цьому регіоні», - цитує прес-служба регіонального керівника служби продажів компанії «Інтерпайп» на Близькому Сході Андрія Бурцева.

А.Бурцев також зазначив, що дистриб'ютор Aydin Boru зарекомендував себе як надійний партнер, який добре розуміє потреби клієнтів, і здатний стати ексклюзивним представником компанії на території Туреччини.

У прес-службі також відзначили, що компанія Aydin Boru присутній на ринку Туреччини вже понад 35 років, має власну складську мережу.

«Наша компанія має багаторічний досвід у поставках трубної продукції турецьким клієнтам, у нас є власні складські майданчики, професійний торговий персонал. Нова угода з «Інтерпайп» свідчить про високу довіру до нас з боку виробників і споживачів трубної продукції», - цитує прес-служба віце-президента компанії Aydin Boru Булента Кетенчі.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" - міжнародна вертикально-інтегрована трубно-колісна компанія, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється до більш ніж 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

У 2012 році на підприємствах компанії вироблено понад 1,2 млн тонн трубної і колісної продукції.