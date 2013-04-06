Росія хоче самостійно модернізувати літаки Ан без узгодження з ДП "Антонов" – експерт

Президент Росії Володимир Путін дав спеціальне доручення розглянути питання самостійної модернізації літаків Ан без узгодження з розробником і ухвалити рішення до 1 серпня 2013 року.

Про це в статті в ZN.UA пише директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Річ у тому, що в Росії розвинулася нав'язлива ідея отримати документацію й рівні інтелектуальні права на спільні з Україною авіаційні проекти. Приміром, недавно ДП "Антонов", йдучи назустріч цій наполегливій ідеї, дало такі права на модернізацію вантажних люків на літак Ан-140. Також рівні інтелектуальні права російської сторони зафіксовані й на Ан-70. Але як далеко тягнутиметься ця ідея і якого удару можна очікувати, якщо вже зараз у Росії гуляє намір самостійно зайнятися подовженням ресурсу, технічним обслуговуванням і модернізацією всіх літаків Антонова, що виробляються й літають у РФ. А це Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-124 й такі, що застарівають - Ан-24 і Ан-26", - пише експерт.

Більш того, зазначає В.Бадрак, якщо таке завдання буде пролобійовано на самих верхах, слідом за впливом на авіапромислову політику України може послідувати реалізація наміру "перекупки" інженерні кадри.

"Звичайно, одна з цілей режисерів цієї літакової містерії - "поставити на коліна" фірму Антонова, хоча б шляхом відсікання від контролю власних проектів і різкого зниження рівня кооперації з Україною. Для реалізації глобальнішої мети в РФ очікується зміна законодавства з метою надання права генеральним конструкторам здійснювати роботи, зокрема у сфері модернізації та конструкторського супроводу літаків іноземного виробництва", - пише експерт.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.

1 лютого 2013 року посол Росії в Україні Михайло Зурабов повідомив, що Міністерство оборони Російської Федерації має намір купити 60 українських літаків Ан-70.

Проте пізніше командуючий військово-транспортної авіації РФ генерал-майор Володимир Бенедиктов повідомив, що Військово-транспортна авіація Росії зменшила в 3,5 раза плани закупівлі українсько-російських військово-транспортних літаків Ан-70 до 2020 року - з 60 до 17 повітряних суден, а також на два роки перенесла початок поставок.

Крім того, він повідомив, що військово-транспортна авіація Росії не отримає нові транспортні літаки Ан-124-300 до 2020 року.

4 березня 2013 року перед початком зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна й РФ повинні ухвалити стратегічне рішення для співпраці в авіаційній сфері.

«У літакобудуванні потрібно внести ясність, як ми вибудовуватимемо політику щодо нашої співпраці», - сказав В.Янукович.

За його словами, потрібно ухвалити «більш стратегічні» рішення, які зняли б у середній і далекостроковій перспективі питання про те, хто господар.

Він підкреслив, що українська сторона хоче мати повну ясність, зокрема, йдеться про виробництво літаків Ан-148, Ан-124, Ан-70.

«По термінах до 2020 року літаки Ан-124-300 ми не отримаємо», - сказав він, зазначивши, що наразі ведуться дослідно-конструкторські роботи щодо цієї машини.

При цьому він зазначив, що найближчим часом проводитиметься глибока модернізація літаків «Руслан» до Ан-124-100 і Ан-124-150.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а у січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К.Антонова» було перейменоване на ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване у 1946 році. Серед відомих літаків, в конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та ін.