Запорізький і Стахановський заводи феросплавів за три місяці скоротили виробництво

Запорізький завод феросплавів в січні-березні скоротив виробництво на 57,3%

Великий український виробник феросплавів - Запорізький завод феросплавів за січень-березень 2013 року скоротив сумарний випуск феросплавної продукції на 57,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 21,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, за три місяці 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року завод скоротив виробництво силікомарганцю на 47,4% - до 16,4 тис. тонн, феромарганцю - на 72,4% - до 4 тис. тонн, а спад виробництва марганцю металевого становив 78,6% - до 0,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за 2 місяці 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року завод скоротив виробництво силікомарганцю на 78,1% - до 4,3 тис. тонн, водночас феромарганець і марганець металевий підприємство не виробляло.

У 2012 році завод скоротив сумарний випуск феросплавної продукції щодо попереднього року на 5,4% - до 198,9 тис. тонн.

З 1 грудня 2012 року Запорізький завод феросплавів був змушений частково зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємству економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію і попередив, що у 2013 році підприємству знадобиться 300 млн грн на відновлення виробництва.

У 2012 році підприємство відмовилося від виробництва феросиліцію.

Довідка УНІАН. Запорізький завод феросплавів - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, ЄС, Азії, Африки.

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Стахановський завод феросплавів за три місяці скоротив виробництво на 64,6%

Великий український виробник феросплавів - Стахановський завод феросплавів за три місяці 2013 року скоротив сумарне виробництво продукції на 64,6% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 17,5 тис. тонн, сказано в повідомленні Української асоціації виробників феросплавів.

Згідно з повідомленням, у січні-березні ц.р. порівняно з аналогічним періодом 2012 року завод скоротив виробництво феросиліцію на 55,7% - до 16,2 тис. тонн, силікомарганцю - на 90,2% - до 1,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році завод скоротив сумарне виробництво продукції на 19% - до 168,8 тис. тонн.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стахановського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабінету Міністрів, яким вимагав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд ухвалив постанову №912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 продавати Запорізькому і Стахановському феросплавному заводу електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково знято.

У березні 2013 року Запорізький і Стахановський феросплавні заводи відновили роботу.