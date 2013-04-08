Виробництво феросплавів в Україні за перший квартал скоротилося на 21,4%

Українські заводи феросплавів за три місяці 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротили сумарне виробництво феросплавної продукції на 21,4% - до 181,8 тис. тонн, повідомляє Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, виробництво силікомарганцю у січні-березні ц.р. порівняно з січнем-березнем 2012 року скоротилося на 9,6% - до 143,8 тис. тонн, феромарганцю впало на 31,9% - до 20,9 тис. тонн, феросиліцію скоротилося на 55,7% - до 16, 2 тис. тонн, а виробництво марганцю металевого впало на 78,6% - до 0,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними УкрФА, за 1-й квартал 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року, Нікопольський завод феросплавів збільшив сумарний випуск продукції на 8,9% - до 143 тис. тонн, Запорізький завод феросплавів скоротив виробництво на 57, 3% - до 21,3 тис. тонн, а Стахановський завод феросплавів скоротив виробництво на 64,6% - до 17,5 тис. тонн.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стахановського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабінету Міністрів, яким вимагав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд ухвалив постанову №912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стахановському феросплавним заводам електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково знято.

У березні 2013 року Запорізький і Стахановський феросплавні заводи відновили роботу.