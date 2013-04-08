Виробництво марганцевого концентрату в Україні за три місяці знизилося на 4,4%

Українські підприємства за 3 місяці 2013 року скоротили виробництво марганцевого концентрату на 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 164,6 тис. тонн, повідомляє Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат розпочав випуск продукції і за 3 місяці виробив 34,2 тис. тонн марганцевого концентрату і 21 тис. тонн марганцевого агломерату.

Водночас виробництво марганцевого концентрату на Марганецькому ГЗК за січень-березень 2013 року порівняно з 1 кварталом 2012 року скоротилося на 24,1% - до 130,4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські підприємства збільшили виробництво марганцевого концентрату на 6,9% порівняно з 2011 роком - до 1,039 млн тонн.

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат у 2012 році збільшив випуск марганцевого концентрату щодо попереднього року на 53,9% - до 342,8 тис. тонн, а показник випуску агломерату цим підприємством впав на 60% - до 151,1 тис. тонн.

Водночас Марганецький ГЗК у 2012 році скоротив виробництво марганцевого концентрату на 7% - до 696,1 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат - найбільший в Україні виробник марганцевої руди, який здійснює розробку марганцю відкритим способом, виробляє 70% марганцевої руди в Україні.

Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат - єдине в Україні і СНД підприємство з видобутку марганцю підземним способом. Видобуток руди здійснюється підземним і відкритим способами (у співвідношенні 80% і 20%).

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

У 2011 році в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 роком на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6% - до 28,867 млн тонн.