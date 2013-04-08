«АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестував у капремонт конвертера 42 млн грн

Один з найбільших металургійних комбінатів в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестував на проведення капітального ремонту конвертера № 6 близько 42 млн грн, йдеться в повідомленні комбінату.

«Плановий капітальний ремонт конвертера № 6 із заміною корпусу протривав 70 діб і був завершений у березні 2013 року. Інвестиції становили близько 42 млн грн», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час капітального ремонту конвертера № 6 були проведені модернізація системи електропостачання конвертера, ремонт газоходу із заміною близько 100 тонн труб екранування газоходу, а також повна заміна металоконструкцій газоочистки конвертера, що сприяє зниженню впливу роботи агрегату на навколишнє середовище. Понад 700 тонн вогнетривів було використано для перефутеровки конвертера, його майданчиків і колон, що забезпечить стійкість футеровки конвертера в подальшій роботі.

«Підвищення стійкості футеровки дозволяє знизити витрати на вогнетриви і собівартість виробленої конвертерної сталі, а також забезпечує тривалішу експлуатацію конвертерів», - відзначили в прес-службі.

Конвертер № 6 забезпечує сталлю відділення безперервного розливання сталі, тому цей конвертер став першим на підприємстві, на якому в результаті капітального ремонту проведений монтаж машини відсічення шлаку.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

У 2012 рік «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершив з чистим збитком у розмірі 2,9 млрд грн, тоді як у 2011 році отримав чистий прибуток у розмірі 2,1 млрд грн.

У 2012 році комбінат збільшив частку експорту продукції на 3,5 п.п. - до 86,4%.