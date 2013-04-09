Ferrexpo в 1-му кварталі збільшила виробництво окатишів на 10%

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, за 1-й квартал 2013 року в порівнянні з січнем-березнем 2012 року збільшила загальне виробництво окатишів на 10,1% - до 2,486 млн тонн з 2,258 млн тонн, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, кількість вироблених окатишів із власної сировини скоротилася на 4,4% - до 2,158 млн тонн, а із запозиченої становила 328,1 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим у СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2012 році в порівнянні з 2011 роком компанія скоротила чистий прибуток до 215,6 млн дол. з 574,9 млн дол. При цьому виручка Ferrexpo скоротилася на 20,6% - до 1,424 млрд дол. з 1,788 млрд дол., валовий прибуток скоротився на 62,1% - до 262,0 млн дол. з 690,9 млн дол.