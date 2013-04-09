Генеральним директором "МАКО Холдингу" став колишній співробітник PwC в Україні

Наглядова рада донецької будівельної компанії «МАКО Холдинг» від 8 квітня призначив Адріана Опаіца генеральним директором підприємства. Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, А.Опаіц замінить на посаді Сергія Ермольчука, який написав заяву про припинення повноважень.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Олександр Янукович сформував і очолив наглядову раду донецької будівельної компанії ПрАТ «МАКО Холдинг».

ПрАТ «МАКО Холдинг» (Донецьк) займається будівництвом будівель, здачею в оренду власної нерухомості.

100% акцій товариства володіє Олександр Янукович.

Чистий збиток компанії в 2011 році становив 3,46 млн грн.

Прізвище Адріана Опаіца як співробітника «ПрайсуотерхаусКуперс» в Україні, згадується на сайті компанії приблизно з 2007 року. Зокрема він обіймав посаду директора відділу юридичних послуг.

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