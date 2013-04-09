«Антонов» хоче налагодити співпрацю з Латинською Америкою з модернізації Ан-32

Державне підприємство «Антонов» розраховує використовувати наявний коопераційний досвід і налагодити програму співпраці з авіапідприємствами країн Латинської Америки з модернізації літаків Ан-32, що експлуатуються в регіоні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов» напередодні участі делегації підприємства в міжнародному авіасалоні LAAD-2013, який починається в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) сьогодні, 9 квітня.

«Літаки «Антонов» добре відомі в Латинській Америці. У регіоні працюють легкі багатоцільові біплани Ан-2, пасажирські літаки Ан-24 і Ан-28, транспортні Ан-26 і Ан-32. Програма подальшого розвитку сімейства легких літаків Ан-32 є одним з можливих напрямів співпраці ДП «Антонов» з підприємствами авіаційної промисловості, державними відомствами та авіакомпаніями країн Латинської Америки», - повідомили в прес-службі.

На підприємстві пояснили, що програма модернізації Ан-32 для Латинської Америки може бути заснована на позитивному досвіді виконання глибокої модернізації 105 літаків Ан-32 для ВПС Індії. Економічні характеристики Ан-32 можуть бути поліпшені за рахунок продовження термінів служби літака до 40 тис. льотних годин, 25 тис. польотів та 40 років експлуатації при збільшенні максимальної злітної маси до 28,5 т, максимального корисного навантаження до 7,5 т, а також при підвищенні безпеки польотів і розширенні функціональних можливостей літака.

«Ефективно виконувати завдання військових і цивільних експлуатантів авіаційної техніки країн Латинської Америки зможуть нові літаки сімейства Ан-32, зокрема легкий транспортний Ан-32Б і протипожежний Ан-32П. Їхнє виробництво налагоджене на «Серійному заводі «Антонов». Причому поставка літаків передбачає забезпечення комплексної підтримки експлуатації», - відзначили в прес-службі "Антонова".

Крім того, на підприємстві розраховують привернути увагу авіаторів Латинської Америки до можливостей регіональних реактивних літаків сімейства Ан-148 і Ан-158. На сьогодні 16 літаків цього сімейства працюють у складі шести авіакомпаній трьох країн світу, освоївши близько 70 внутрішніх маршрутів України і Росії та маршрутів у понад 40 країн світу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створене в 1946 році) було перейменовано в ДП «Антонов». Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

15 червня 2009 року Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт» і Міністерство оборони Індії домовилися про модернізацію та ремонті належних ВПС Індії 105 літаків Ан-32; головним виконавцем робіт є ДП «Антонов». Термін реалізації контракту становить 5 років, а його загальна вартість становитиме близько 450 млн доларів.