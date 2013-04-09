«Алчевськкокс» у 1-му кварталі збільшив виробництво коксу на 1%

Один з провідних виробників коксу Алчевський коксохімічний завод («Алчевськкокс») у 1 кварталі збільшив виробництво коксу на 1% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 892 тис. тонн.

Про це повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

За його інформацією, в березні «Алчевськкокс» виробив 307 тис. тонн коксу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними, оприлюдненими в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Алчевський коксохімічний завод у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 3,7 млн ​​грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток компанії становив 16,853 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» («Алчевськкокс») спеціалізується на виробництві кам'яновугільного доменного коксу, смоли, вугільної шихти, бензолу, сульфату амонію. Підприємство експлуатує п'ять коксових батарей і входить до трійки найбільших виробників коксу в Україні. Частка «Алчевськкоксу» в загальноукраїнському обсязі виробництва коксу становить близько 12%.

Завод входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу» («ІСД» Донецьк). За підсумками 2012 року «Алчевськкокс» збільшив виробництво коксу на 17,6% проти 2011 року - до 3,555 млн тонн.