Росія відновила дію сертифіката Кременчуцькому стальзаводу

Реєстр сертифікації на федеральному залізничному транспорті Росії відновив Кременчуцькому сталеливарному заводові (Кременчук, Полтавська обл.) дію сертифіката на рами бічні візків вантажних вагонів.

Про це сказано на офіційному сайті Реєстру.

«Дію сертифікату № ССФЖТ UA.ТМ01.Б.09309, виданого ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" на рами бічні візків вантажних вагонів (креслення 578.00.019-0), відновлено від 05 квітня 2013 року», - сказано на офіційному сайті Реєстру.

Кременчуцькому сталеливарному заводу дозволено виготовити установчу серію в кількості 20 тис. штук.

Нагадаємо, сертифікат видано 29 жовтня 2008 року і його термін дії закінчився 29 жовтня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Кременчуцький сталеливарний завод не працює з 13 лютого. Раніше завод планував відновити виробництво з квітня, однак нещодавно відклав відновлення виробництва до травня. Працівникам оплачують простій - 2/3 від окладу. Завод простоював також 2 тижні в січні цього року і кілька днів у грудні минулого року. Причина простою - російська федеральна установа "Реєстр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" призупинила дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів і рами бічні. Це основні види продукції, які виробляються на КСЗ.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" 2011 рік закінчило зі збитками 21,465 млн грн, тоді як в 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.