Прокуратура вимагає від «Кримського Титану» 3,6 млн грн за забруднення повітря

Дніпропетровська міжрайонна екологічна прокуратура подала позовну заяву до господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з «Вільногірського гірничо-металургійного комбінату» (філія підприємства «Кримський Титан») 3,6 млн грн збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської екологічної прокуратури.

Згідно з повідомленням, підприємство тривалий час здійснювало свою фінансово-господарську діяльність без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які в свою чергу були наднормативні.

Як повідомляв УНІАН, група компаній Group DF, що об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір вкласти у будівництво нового виробництва на «Кримському Титані» 300 млн дол. до 2015 року.

Компанія має намір виробляти на «Кримському титані» 240 тис. тонн діоксиду титану на рік - близько 4% світового ринку».

ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.