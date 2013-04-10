Профспілки автомобілебудівників підтримують запровадження спецмита на імпортні авто

Профспілка працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України (АСМУ) підтримує рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про введення з 14 квітня 2013 року спецмита на імпортні автомобілі в розмірі від 6,46% до 12,95% залежно від об'єму двигуна.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "Укравтопром" з посиланням на прес-службу АСМУ.

"Ухвалення рішення про застосування спеціальних заходів є вкрай важливим і своєчасним. Воно дозволить завантажити потужності українських автомобілебудівних підприємств, які на сьогодні загалом завантажені менш ніж на 20%", - повідомила прес-служба АСМУ, відзначивши, що підвищення імпортного мита позитивно вплине на економіку регіонів і держави в цілому, а також стане стимулом для створення нових робочих місць, збільшення відрахувань до соціальних фондів та бюджетів усіх рівнів.

У профспілці зазначили, що захист національного виробника, який створює робочі місця і додаткову вартість, повністю відповідає заходам з боку уряду щодо реалізації програм імпортозаміщення та розвитку внутрішнього виробництва, а також інтересам держави загалом.

«Ми очікуємо, що урядом будуть створені такі умови, за яких інвестувати у виробництво автомобілів і сільськогосподарської техніки в Україні буде вигідніше, ніж ввозити таку продукцію з-за кордону», - йдеться в повідомленні АМСУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про запровадження спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см. спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) заявила, що в результаті введення спецмита ціни на автомобілі об'ємом 1-1,5 літра зростуть на 7,8%, а на автомобілі 1,5-2,2 літра - на 15,6%.

В асоціації також зазначили, що в 2009 році попередній уряд уже запроваджував 13%-у надбавку з 6 березня по 6 вересня - на 6 місяців. І тоді обсяги виробництва скоротилися на 82%; обсяги продажів на внутрішньому ринку України зменшилися на 84%; доходи знизилися на 96%.

Водночас українські імпортери автомобілів не виключають того, що можуть припинити їх ввезення в країну, починаючи з другої половини квітня 2013 року, у зв'язку з введенням спеціальних мит на імпорт автомобілів.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» була створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили більше 20 підприємств, серед яких - провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ВАТ «ЗАЗ», ВАТ «ЛАЗ», ХК «АвтоКрАЗ» та ін. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.

Головним завданням асоціації є представництво і захист інтересів українських автовиробників у міжнародних і державних інституціях, а також координація зусиль підприємств у галузі автомобілебудування з урахуванням світових тенденцій розвитку виробництва транспортних засобів.

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) є добровільною громадською некомерційною організацією, створеною в 1999 році для координації зусиль, спрямованих на захист законних прав і фінансово-економічних інтересів підприємців - операторів автомобільного ринку України, розвитку і регулювання автомобільного ринку України.

Метою діяльності асоціації є координація та об'єднання зусиль учасників для захисту економічних, виробничо-технічних та соціальних інтересів, організація автомобільного ринку в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі спільної зацікавленості.