Черкаський «Азот» до кінця квітня відновить виробництво капролактаму

Одне з найбільших українських хімічних підприємств черкаський «Азот», що входить до групи Ostchem, має намір до кінця квітня відновити виробництво капролактаму, повідомляє прес-служба компанії.

«До кінця квітня ми плануємо випустити 2000 тонн продукції, і у нас вже є на неї покупці», - цитує прес-служба голову правління підприємства Віталія Склярова.

За його словами, подальші виробничі плани підприємства будуть безпосередньо пов'язані з кон'юнктурою світового ринку.

«Якщо ціни будуть рости, ми будемо нарощувати виробництво», - наголосив В.Скляров.

У прес-службі зазначили, основною причиною зупинки виробництва капролактаму в 2012 році стало подорожчання бензолу - сировини, яку використовують для виробництва капролактаму. Витрати на бензол становлять 30-35% собівартості готової продукції.

До того ж дефіцит бензолу на ринку СНД виник через зупинку виробництва бензолу одним з найбільших світових постачальників, потужності якого розташовані в Росії.

Крім того, в прес-службі повідомили, що на рентабельність виробництва капролактаму вплинула несприятлива кон'юнктура світового ринку загалом, зокрема падіння цін на ринку Китаю - одного з основних споживачів капролактаму.

Як повідомляв УНІАН, черкаський "Азот" у 2012 році збільшив чистий збиток майже у 6 разів у порівнянні з 2011 роком - до 1,1 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Азот» - одне з найбільших українських хімічних підприємств, спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

У 2011 році підприємство виробило 154,87 тис. тонн сульфату амонію (+15,3 тис. тонн порівняно з 2010 роком), 964,8 тис. тонн аміаку (+41,89 тис. тонн), 759,94 тис. тонн карбаміду (+111,26 тис. тонн), 971,06 тис. тонн аміачної селітри (+124 тис. тонн), зокрема 541,2 тис. тонн аміачної селітри з магнезіальною добавкою (+184,3 тис. тонн ), 161,53 тис. тонн КАС (-58,4 тис. тонн).

Ostchem - керуюча компанія, яка координує роботу підприємств азотної хімії Group DF, серед яких і ПАТ «Азот».

Найбільшим кінцевим акціонером ПАТ «Азот» є глава Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.

Капролактам є основною сировиною для виробництва поліаміду-6 (нейлону), який зі свого боку застосовується у виробництві шин, кордних тканин, плівок, текстильних та технічних ниток, волокон, різних видів конструкційних пластмас.

За оцінками експертів аналітичної компанії PCI Nylon, світовий обсяг виробництва капролактаму в 2012 році становив 4,58 млн тонн.

Місткість світового ринку капролактаму оцінюється в 11,3 млрд дол. (у спотових цінах 2012 року).