Росія призупиняє експлуатацію вантажних вагонів із деталями Кременчуцького сталезаводу

Москва. «Російські залізниці» припиняють експлуатацію вантажних вагонів, укомплектованих неякісними литими деталями ВАТ «Алтайвагон», а також деталями Кременчуцького сталеливарного заводу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Російські залізниці», залізничний транспорт продовжує працювати в умовах високого рівня ризиків, пов'язаних із низькою якістю продукції вагонобудівників. Із початку цього року 29 зламів бічних рам різних виробників призвели вже до 6 аварій і 20 сходжень вантажних поїздів, загибелі машиністів, значних витрат на ліквідацію їх наслідків.

«Російські залізниці» ухвалили рішення припинити після вивантаження експлуатацію вагонів, укомплектованих бічними рамами ВАТ «Алтайвагон» 2010 року і ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» 2010-2011 років російської приналежності незалежно від форм власності. Всього в зоні ризику знаходиться близько 23 тис. вагонів із бічними рамами ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» і 8900 – ВАТ «Алтайвагон», - йдеться в повідомленні.

Для відновлення вантажних операцій вагони повинні будуть пройти позачерговий неруйнуючий контроль литих деталей візків.

Зокрема 6 квітня відбулися відразу два сходження рухомого складу у вантажних поїздах: на Далекосхідній залізниці – внаслідок зламу бічної рами візка вагону виробництва ВАТ «Алтайвагон» 2010 року, на Забайкальській залізниці – злам бічної рами ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» 2011 року виготовлення.

Цього року лише на інфраструктурі ВАТ «Російські залізниці» сталося 10 зламів бічних рам виробництва ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (8 із них виготовлені в 2010-2012 роках), 5 випадків зламу – виробництва ВАТ «Алтайвагон» (4 бічних рами виготовлені в 2010 році, 1 – у 2011-му).

«З метою попередження транспортних пригод, пов'язаних зі зламами литих деталей візків, до винесення відповідних постанов федеральних органів у ВАТ «Російські залізниці» визначено як потенційно небезпечні вироби ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» 2010 року випуску.

До 12 квітня ВАТ «Російські залізниці» надасть Ространснагляду пономерний список вантажних вагонів, укомплектованих потенційно небезпечним литвом, для видачі розпоряджень щодо його подальшої експлуатації. Зі свого боку власники таких вагонів повинні представити для спільного затвердження умови їх тимчасової експлуатації, що передбачають підвищені заходи забезпечення безпеки руху (зниження осьового навантаження, заборона вантаження вибухових матеріалів та інші заходи, що зменшують ризики виникнення випадків порушення безпеки руху).

Як повідомляв УНІАН, російська федеральна установа "Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" 5 квітня відновив Кременчуцькому сталеливарному заводу (Кременчук, Полтавська обл.) дію сертифікату на рами бічні візків вантажних вагонів. Заводу дозволено виробити установочну серію в кількості 20 тис. штук.

Сертифікат було видано 29 жовтня 2008 року і його термін дії закінчився 29 жовтня 2011 року.

Довідка УНІАН. Кременчуцький сталеливарний завод не працює з 13 лютого. Раніше завод планував відновити виробництво з квітня, проте недавно відклав відновлення виробництва до травня. Працівникам оплачують простій - 2/3 від окладу. Завод простоював також 2 тижні в січні цього року й кілька днів у грудні минулого року. Причина простою - призупинення дії сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів і рами бічні. Це основні види продукції, які виробляються на КСЗ.

ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.