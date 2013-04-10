Метпідприємства з початку квітня знизили середньодобове виробництво прокату майже на 10%

За перші 8 днів квітня середньодобове виробництво металопрокату на металургійних підприємствах України знизилося порівняно з березнем на 9,8% - до 74,5 тис. тонн, повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, середньодобове виробництво сталі з початку квітня знизилося на 5% - до 88 тис. тонн. Виробництво чавуну скоротилося на 1,3% - до 80 тис. тонн.

Станом на 1 квітня, на метпідприємствах в роботі задіяно 27 з 36 доменних печей (75%), 17 з 21 конвертера (81%), 9 з 16 мартенівських печей (56%) і 5 з 15 електропечей (33%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 1 квартал виробництво загального прокату зросло щодо результатів січня-березня 2012 року на 1% - до 7,355 млн тонн, випуск сталі збільшився на 2% - до 8,322 млн тонн. Виплавлення чавуну за 3 місяці зросло на 2% щодо аналогічного періоду минулого року - до 7,272 млн тонн.