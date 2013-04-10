Метпідприємства у 1-му кварталі збільшили імпорт коксу в 3,7 разу

У 1 кварталі українські метпідприємства збільшили імпорт коксу в 3,7 разу порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 300 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, по імпорту в березні було завезено 123 тис. тонн коксу.

За інформацією «Металургпрому», за січень-березень металургійним підприємствам поставлено 3,31 млн тонн українського коксу - на 8% менше, ніж за січень-березень минулого року. У березні українські коксохімічні заводи поставили металургам 1,12 млн т коксу.

З урахуванням імпортних поставок загальне надходження коксу на метпідприємства становило 3,61 млн тонн (97% від розрахункової балансової потреби і 98% від обсягу поставок за 3 місяці 2012 року).

У 1 кварталі українські коксохіми скоротили обсяги імпорту вугілля для коксування щодо аналогічного періоду минулого року на 11% - до 2,7 млн ​​тонн. Обсяг імпортних поставок вугілля для коксування в березні становив 870 тис. тонн.

Надходження українського вугілля на вітчизняні коксохімічні підприємства за 3 місяці становили 3,47 млн ​​тонн - на 6% менше від обсягу поставок за аналогічний період 2012 року.

Загальний обсяг вугілля, що надійшло на КХЗ, у січні-березні скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8% - до 6,17 млн ​​тонн.

Залишки вугілля для коксування на складах українських КХЗ протягом березня істотно не змінилися і станом на 1 квітня становили близько 550 тис. тонн.