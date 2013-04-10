Мінекономрозвитку допускає перегляд строків дії мита на імпорт автомобілів

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України може переглянути терміни дії спецмит на імпорт автомобілів (спецмита вводяться на 3 роки з 14 квітня 2013). Про це повідомили в прес-службі міністерства.

«За результатами розслідувань (Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі – УНІАН) мито встановлюється на три роки, але цей термін може бути переглянуто в бік зменшення, якщо зміняться обставини, з урахуванням яких таке мито було встановлено», - цитує прес-служба директора департаменту стратегічного планування розвитку економіки міністерства економічного розвитку та торгівлі України Євгена Олейнікова.

Згідно з повідомленням, Є.Олейніков також висловив припущення, що імпорт авто найближчим часом значною мірою не скоротиться.

"Навпаки, останнім часом автодилери активізували ввезення автомобілів", - передає прес-служба його слова, зазначаючи, що остаточні висновки щодо того, скільки завезли в першому кварталі й наскільки скоротилося ввезення автомобілів у другому кварталі, можна буде зробити наприкінці року.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Проти введення спецмит виступили імпортери. Вони заявляють, що дія мит призведе до подорожчання імпортних автомобілів.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження й призначив попереднє судове засідання на 11 квітня за адміністративним позовом про визнання неправомочними дій Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.