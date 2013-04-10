Метпідприємства в 1-му кварталі збільшили імпорт залізорудної сировини на 45%

У січні-березні металургійні підприємства України збільшили обсяги імпорту залізорудної сировини (ЗРС) на 45% щодо 1 кварталу 2012 року - до 761 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром», у березні обсяги імпорту ЗРС становили 262 тис. тонн.

Обсяги експорту залізорудної сировини українськими ГОКами за січень-березень зросли на 16% щодо обсягу експорту за аналогічний період 2012 року - до 9,395 млн тонн.

У березні експорт ЗРС становив 3,328 млн тонн.

Забезпечення метпідприємств залізорудною сировиною за 3 місяці 2013 року становило: окатишами - 90%, агломератом - 98%, аглорудою - 98%, концентратом - 102%.

«Скоригований балансовий графік забезпечення метпідприємств залізорудною сировиною у березні виконаний: за окатишами - на 96%, за агломератом - на 98%, за аглорудою - на 100%, за концентратом - на 105%», - повідомили УНІАН у «Металургпромі».

Як повідомляв УНІАН, за 2012 рік метпідприємства України збільшили імпорт залізорудної сировини на 72,3% відносно 2011 року - до 2,72 млн тонн. Українські гірничодобувні підприємства реалізували 69,299 млн тонн продукції - на 3,4% менше показника 2011 року. На експорт було відвантажено 35,045 млн тонн залізорудної продукції, що на 1,4% більше. Обсяг поставок на внутрішній ринок скоротився на 7,9%, - до 34,254 млн тонн.