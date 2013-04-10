Україна в березні збільшила виручку від експорту чорних металів на 4,4%

Україна у березні 2013 року збільшила виручку від експорту чорних металів на 4,4% порівняно з лютим 2013 року - до 1,234 млрд дол., повідомляє Державна митна служба України.

Імпорт чорних металів у березні порівняно з лютим 2013 року в грошовому еквіваленті збільшився на 3,3% - до 167,283 млн дол.

Усього за 1-й квартал 2013 року виручка України від експорту чорних металів становила 3,568 млрд дол.

При цьому імпортовано до України у 1-му кварталі чорних металів на 445,957 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2012 рік порівняно з 2011 роком скоротила виручку від експорту чорних металів на 17% - до 15,3 млрд дол., а імпорт чорних металів скоротився на 17,2% - до 2,299 млрд дол.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, у якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.