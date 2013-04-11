Крюківський ВБЗ у 1-му кварталі скоротив випуск вантажних вагонів на 21%

Крюківський вагонобудівний завод у січні-березні в порівнянні з першим кварталом 2012 року скоротив випуск вантажних вагонів на 21,1%, або на 497 шт до 1853 одиниць, йдеться в повідомленні підприємства.

У першому кварталі підприємство також збільшило випуск пасажирських вагонів у 16 разів - до 16 шт.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється до понад 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4%-до 11005 шт, а пасажирських - у 2,5 рази - до 69 шт.

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