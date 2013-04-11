Українські автозаводи в 1-му кварталі продовжили скорочувати виробництво

«Єврокар» у 1-му кварталі скоротив виробництво автомобілів у 2,7 рази

Виробник автомобілів «Єврокар» (Закарпатська обл.) у січні-березні 2013 року скоротив виробництво автомобілів різних марок у 2,72 рази - до 1519 штук порівняно з 4146 штук за аналогічний період 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Єврокару».

Згідно з повідомленням, у березні поточного року «Єврокар» скоротив виробництво автомобілів різних марок у 2,7 рази - до 727 штук порівняно з 1991 штук березнем минулого року.

У першому кварталі ц.р. "Єврокар" виробив 664 автомобілі моделі Skoda Fabia A05, 370-Octavia A5, 154 - Rapid, 262 - Superb B6, 27 - Roomster і 42 - Yeti.

У прес-службі також повідомили про плани в червні 2013 року запустити виробництво нової Octavia A7, щоб з липня вже почати її продаж.

Як повідомляв УНІАН, «Єврокар» у лютому 2013 року скоротив виробництво легкових автомобілів у 2,5 рази - до 638 ​​одиниць з 1622 одиниць у лютому минулого року.

У 2012 році «Єврокар» збільшив виробництво легкових автомобілів на 24,9% у порівнянні з 2011 роком - до 14 556 одиниць.

Довідка УНІАН. "Єврокар" входить до групи компаній "Атолл Холдинг" (Київ). До кризи компанія виробляла автомобілі моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, але в останні три роки зосередилася на випуску виключно автомобілів Skoda.

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Кременчуцький автоскладальний завод у 1-му кварталі скоротив виробництво автомобілів на 43,4%

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ, Кременчук, Полтавська обл.) у першому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, скоротив виробництво автомобілів на 43,4%, або на 460 шт до 600 шт.

Про це сказано в повідомленні підприємства, яке передане в міськвиконком Кременчука.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі цього року підприємство не працювало 45 днів.

На підприємстві не коментують скорочення обсягів виробництва, проте раніше заявляли, що з вересня минулого року, коли Росія ввела в дію утилізаційний збір на закордонні автомобілі, завод різко зменшив обсяги виробництва.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього місяця підприємство заявляло, що його виробництво припинено орієнтовно до 16 квітня. Нагадаємо, в березні 2013 року завод працював усього 7 днів.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод заснований у 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2% або на 109 автомобілів до 6450 од.

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"АвтоКрАЗ" у 1-му кварталі скоротив виробництво автомобілів на 30,6%

Виробник великовантажних автомобілів завод "АвтоКрАЗ" у січні-березні в порівнянні з січнем-березнем 2012 року зменшив обсяг виробництва автомобілів на 30,6%, або на 49 автомобілів - до 111 штук, йдеться в повідомленні компанії.

На підприємстві повідомляють, що зараз завод працює відповідно до наявного портфеля замовлень.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році завод зменшив випуск автомобілів до попереднього року на 16% - до 899 одиниць.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» - єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів з повним технологічним циклом виробництва.

"АвтоКрАЗ" випускає 33 базові моделі, понад 150 модифікацій і близько 1500 комплектацій автомобільної техніки КрАЗ для роботи в усіх галузях економіки і Збройних силах. Автомобілі КрАЗ експлуатуються у 46 країнах світу.