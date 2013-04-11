Компанія «ЄВРАЗ» у 2012 році отримала 335 млн дол. чистого збитку

Російська гірничо-металургійна група «ЄВРАЗ», що контролює діяльність низки українських підприємств, у 2012 році в порівнянні з 2011 роком отримала чистий збиток у розмірі 335 млн дол., тоді як за підсумками 2011 року чистий прибуток становив 453 млн дол., повідомляє прес- служба компанії.

Згідно з повідомленням, консолідований виторг компанії в 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротився на 10,2% - до 14,726 млрд дол. з 16,400 млрд дол.

Показник EBITDA компанії (прибуток компанії до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків та нарахованої амортизації) у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротився на 30,6% - до 2,012 млрд дол. з 2,898 млрд дол.

Сукупні активи компанії за звітний період збільшилися на 4,7% - до 17,777 млрд дол., а чистий борг скоротився на 4% - до 6,184 млрд дол.

«2012-й рік характеризувався досить непростими умовами для світової сталеливарної промисловості. Незважаючи на деяке відновлення в першому півріччі, обстановка значно погіршилася до кінця року, - цитує прес-служба президента компанії Олександра Фролова.

Він також наголосив, що ринки сировини і сталі демонстрували надзвичайну нестійкість, а значна частина світових виробничих потужностей залишалася незадіяною.

«Несприятлива цінова кон'юнктура на ринках сировини і сталі позначилася на фінансових показниках діяльності ЄВРАЗ», - зазначив О.Фролов.

Довідка УНІАН. Компанія "EVRAZ" є вертикально інтегрованою металургійної та гірничодобувної компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії і Південній Африці.

«ЄВРАЗ» належать три українських коксохімічних підприємства - коксохімічний завод ПАТ «ЄВРАЗ Баглійкокс», ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» (ЄВРАЗ ДКХЗ) і Дніпропетровський коксохімічний завод («Дніпрококс»), який з квітня 2011 р. входить до структури «ЄВРАЗ ДМЗ ім. Петровського», і один гірничо-збагачувальний комбінат ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка».

Evraz придбав у Lanebrook українські ГЗК "Суха Балка" (99,25% акцій), Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського (95,57%), коксохімічний завод "Баглейкокс" (93,74%), "Дніпрококс" (98,65 %) і Дніпродзержинський коксохімзавод (93,83%) у групи "Приват".

Найбільшим бенефіціаром компанії є російський мільярдер Роман Абрамович.

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