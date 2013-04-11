В Україні цьогоріч можуть ухвалити програму з утилізації старих автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков під час прямої телефонної лінії газети “Комсомольская правда в Украине”.

Він зазначив, що така програма розробляється. Також уряд вивчає досвід європейських країн, в яких діють такі програми.

“Ми зараз вивчаємо досвід європейських країн, де люди у разі здачі старих автомобілів отримують якусь компенсацію і купують нові. Ми цей досвід вивчаємо і, думаю, що цього року ми її (програму з утилізації автомобілів - УНІАН) приймемо і вона діятиме”, - сказав міністр.

О.Проскуряков також зауважив, що наразі в Україні чимало людей мають старі автомобілі, тому заборонити їх використання неможливо, цим людям необхідно, спираючись на європейський досвід, запропонувати дієву модель заміни старих авто на нові.

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