Україна в березні збільшила виручку від експорту плоского прокату на 23%

Україна в березні 2013 року збільшила виручку від експорту плоского прокату на 23% порівняно з лютим - до 342,208 млн дол., повідомляє Державна митна служба України.

Згідно з повідомленням, у березні порівняно з лютим 2013 р. експорт чавуну скоротився на 38,9% - до 47,310 млн дол, експорт труб - зріс на 1,9%, до 167,97 млн дол., а експорт феросплавів - збільшився на 23,1%, до 70,248 млн дол.

Загальний експорт плоского прокату з України за 3 місяці 2013 року становив 933,069 млн дол., труб - 408,766 млн дол., феросплавів - 197,075 млн дол., чавуну - 172,525 млн дол.

Водночас імпорт плоского прокату в Україну за 3 місяці становив 261,597 млн дол., феросплавів - 67,226 млн дол., труб - 44,531 млн дол., а чавуну - 1,694 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Європейський Союз закрив антидемпінгові справи відносно імпорту українських труб.

У березні 2013 року відновили роботу великі вітчизняні виробники феросплавів - Запорізький і Стахановський феросплавні заводи, на яких з 1 грудня 2012 року було частково припинено виробництво.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки.

У 2012 році, за даними Державної митної служби, Україна скоротила сумарну виручку від експорту плоского прокату порівняно з 2011 роком на 24,3% - до 4,050 млрд дол.

Водночас виручка від експорту чавуну в 2012 році впала на 6,4% - до 764,914 млн дол., феросплавів - скоротилася на 6,6%, до 948,881 млн дол., а труб з чорних металів - знизилася на 8,2%, до 1,875 млрд дол.