Експерти прогнозують зростання світового споживання сталі

Світова асоціація виробників сталі (World Steel Association, WSA) прогнозує у 2013 році порівняно з 2012 роком зростання світового споживання сталі на 2,9% - до 1,454 млрд тонн, а в 2014-му на 3,2% - до 1,5 млрд тонн, повідомили УНІАН в асоціації.

Згідно з повідомленням, голова комітету економіки Асоціації Ганс-Юрген Керкгофф зазначив, що 2012 рік, коли зростання світового споживання сталі становило 1,2%, був дуже напруженим для сталеливарної промисловості.

«Споживання сталі зростає найповільнішими темпами з 2009 року, коли попит знизився на 6,5%, що в основному пов'язано з кризою єврозони, яка зберігалася протягом усього 2012 року і вплив якої буде відчуватися і в майбутньому», - наголосив Г.-Ю. Керкгофф.

Він також повідомив, що були прийняті коригувальні заходи в макроекономіці на ринках країн, які розвиваються, що теж сприяло падінню попиту.

«Тим не менше, на початку 2013 року основні ризики для світової економіки - криза єврозони і жорстка політика в економіці Китаю і США - значною мірою стабілізувалися, і ми очікуємо відновлення світової економіки», - повідомив Г.-Ю. Керкгофф.

За його словами, ситуація на фінансових ринках залишається нестабільною і криза в єврозоні далека від розв'язання у зв'язку з недавніми подіями на Кіпрі.

У WSA очікують, що споживання сталі в Китаї зросте на 3,5% у 2013 році - до 668,8 млн тонн після збільшення на 1,9% у 2012 році. В Індії попит на сталь в 2013 році збільшиться на 5,9% - до 75,8 млн тонн. А споживання сталі в Японії піде на спад другий рік поспіль і в 2013 році скоротиться на 2,2% - до 62,6 млн тонн, що викликано проблемами в суднобудівній та автомобільній промисловості, незважаючи на позитивний імпульс з боку будівельного сектора.

Згідно з прогнозами експертів асоціації, в 2013 році у США споживання сталі зросте на 2,7% - до 99,3 млн тонн. Також споживання сталі збільшиться в Центральній і Південній Америці і, за прогнозами, становитиме 49,8 млн тонн

«Водночас в Європейському Союзі зберігається невизначеність, пов'язана з кризою євро, який продовжує чинити сильний вплив на економічну діяльність в регіоні», - сказано в повідомленні.

Зростання попиту на сталь у 2013 році також очікується в Близькосхідному регіоні та Північній Африці - на 3,2% - до 65,2 млн тонн, що пов'язано з кінцем революцій і політичної нестабільності в регіоні.

Зростання споживання сталі в країнах СНД сповільниться до 2,0%, досягнувши 57,6 млн тонн в 2013 році, і то завдяки Росії, яка компенсує зниження попиту на ринку в Україні та Казахстані.

«У 2014 році попит на сталь в регіоні (країн СНД), як очікується, зросте на 3,8% - до 59,8 млн тонн, що пов'язано з відновленням енергетичних проектів і будівництва в Росії», - відзначили в WSA.

Як повідомляв УНІАН, за даними Світової асоціації виробників сталі, загальний обсяг виробництва сталі у світі в 2012 році збільшився порівняно з 2011 роком на 1,2% - до 1,517 млрд тонн.

Незалежний постачальник інформації на металургійному ринку британська компанія MEPS Ltd прогнозує, що світове виробництво сталі в 2013 році порівняно з 2012 роком може зрости на 4,7% і становитиме 1,62 млрд тонн.

Виробництво сталі в Україні у 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% щодо рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.