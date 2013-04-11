МНС Росії отримало перший літак Ан-148-100ЕМ

Москва. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії отримало перший україно-російський літак нової модифікації Ан-148-100ЕМ, вироблений Воронезьким акціонерним літакобудівним товариством (ВАТ «ВАЛТ»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАЛТ, літак передається МНС РФ з повним комплектом експлуатаційної документації та авіамайна. Лайнер відповідає заявленим льотно-технічними характеристикам, технічно справний, готовий до льотної експлуатації та виконання польотів в рамках діяльності Міністерства.

Керівник програми Ан-148 на ВАТ «ВАЛТ» Ігор Абрамов зазначив, що згідно з технічними вимогами замовника завод виготовив п'ять варіантів компонування Ан-148-100ЕМ: два пасажирські і три комбіновані пасажирсько-медичні. За його словами, ці та інші зміни типової конструкції стандартного літака Ан-148-100 в березні цього року отримали схвалення Міждержавного авіаційного комітету із сертифікації вже як моделі Ан-148-100ЕМ.

Повідомляється, що кожен медичний модуль на Ан-148-100ЕМ має повний набір новітнього медичного обладнання, яке дозволяє в польоті контролювати стан потерпілого і проводити терапевтичні процедури. Не менш важливою перевагою літака Ан-148-100ЕМ є можливість експлуатації на аеродромах із ґрунтовими злітно-посадковими смугами, що підкріплено сертифікатом типу. На відміну від звичайної пасажирської версії, літак для МНС також має супутниковий зв'язок і доступ до Інтернет.

Конвертація літака з одного варіанта в інший буде забезпечуватися силами експлуатанта. Час монтажу (демонтажу) одного медичного модуля не перевищує 10-15 хвилин. Медичні модулі, медобладнання та частина крісел можуть перевозитися в багажних відсіках літака.

Медичний модуль призначено для надання невідкладної реаніматологічної допомоги на борту літака одному потерпілому в надзвичайних обставинах з використанням великої кількості сучасної медичної техніки. Сам модуль являє собою основу для розміщення носилок з встановленою на ній стійкою для медичних приладів і штатива для внутрішньовенних ін'єкцій. Загальна вага модуля з чотирма кисневими балонами без медичного обладнання - близько 100 кг, а час роботи на автономному електроживленні - щонайменше 2 години.

Ввести в дію два літаки Ан-148-100ЕМ Міністерство з надзвичайних ситуацій має намір в 2013 році. 9 квітня цей літак був переданий з цеху остаточного складання на льотно-випробувальну станцію ВАТ «ВАЛТ».

Довідка УНІАН. Ан-148-100ЕМ є новим літаком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148, розрахованих на перевезення 68-89 пасажирів на дальність до 4400 км. Наразі 16 літаків Ан-148 експлуатуються авіакомпаніями трьох країн світу. З початку експлуатації - з червня 2009 р. - літаки Ан-148 перевезли понад 1 млн 600 тис. осіб, виконали більше 28 500 польотів загальною тривалістю понад 50 000 годин, освоїли аеропорти понад 40 країн світу.

Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.